Игрок «Локо» Мялковский: у нас не команда стариков — многие могут прыгнуть, как Батраков

Нападающий московского «Локомотива» Руслан Мялковский высказался о перспективах железнодорожников побороться за золотые медали Мир Российской Премьер-Лиги в ближайшие сезоны.

«Думаю, в ближайшем будущем «Локомотив» сможет бороться за чемпионство. Если бы после зимней паузы мы выиграли на пару матчей больше, сейчас говорили бы не о третьем месте, а о гонке за титул. Я не так долго в команде, но здесь все игроки очень качественные, и у каждого есть потенциал. У нас не команда одних стариков, которые доигрывают на классе. Много можно назвать ребят, которые могут прыгнуть так же высоко, как тот же Батраков. И это будет совсем другая команда», — сказал Мялковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

За тур до конца чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице с 53 очками. Отставание от возглавляющего чемпионскую гонку «Зенита» составляет 12 очков.