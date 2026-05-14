Майкл Кэррик останется главным тренером «Манчестер Юнайтед», решение принято — Романо

Футбольный инсайдер Фабрицио Романо высказался о шансах английского специалиста Майкла Кэррика остаться на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» на будущий сезон. Экс-полузащитник «красных дьяволов» возглавил команду на временной основе в январе текущего года.

«Теперь я могу подтвердить, что Майкл Кэррик, скорее всего, останется главным тренером «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне. Это решение уже принято. Но формально его ещё нужно утвердить. Потому что в конечном счёте всё зависит от Джима Рэтклиффа, совладельца «МЮ», — сказал Романо в выпуске на YouTube-канале.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В активе команды 65 очков в 36 турах.