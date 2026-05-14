«Манчестер Юнайтед» готов предложить Кэррику контракт до 2029 года — Скира

В «Манчестер Юнайтед» планируют согласовать контракт на два года с временным главным тренером Майклом Кэрриком. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить Майклу Кэррику продление контракта до 2029 года», — написал Скира.

44-летний Майкл Кэррик является временным главным тренером «Манчестер Юнайтед» с 13 января 2026 года.

«Манчестер Юнайтед» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 65 очков за 36 матчей. На первом месте располагается «Арсенал», который заработал 79 очков за аналогичное количество игр.