Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Очень важная и значимая победа». Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — о Кубке Италии

«Очень важная и значимая победа». Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — о Кубке Италии
Комментарии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в финале Кубка Италии с «Лацио» (2:0). Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом страны.

Кубок Италии . Финал
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
0 : 2
Интер М
Милан
0:1 Марушич – 14'     0:2 Мартинес – 35'    

«Для нас это очень важная и значимая победа, после прошлого года было непросто оправиться от неудач. Нам удалось провести действительно важный сезон с точки зрения игры, интенсивности, выступлений и результатов. Я рад, что мы заканчиваем год с двумя трофеями, это было действительно важно для нас. Всегда много говорят об «Интере» из-за всего, чего мы добились в последние годы, но мы должны продолжать идти по этому пути, чтобы выигрывать титулы, потому что именно этого мы хотим: в этом сезоне мы взяли два, и мы действительно очень рады», — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Интера».

Материалы по теме
Тренер «Интера» Киву: поднять два трофея никогда не бывает легко
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android