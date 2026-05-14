«Очень важная и значимая победа». Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес — о Кубке Италии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в финале Кубка Италии с «Лацио» (2:0). Ранее «Интер» досрочно стал чемпионом страны.

«Для нас это очень важная и значимая победа, после прошлого года было непросто оправиться от неудач. Нам удалось провести действительно важный сезон с точки зрения игры, интенсивности, выступлений и результатов. Я рад, что мы заканчиваем год с двумя трофеями, это было действительно важно для нас. Всегда много говорят об «Интере» из-за всего, чего мы добились в последние годы, но мы должны продолжать идти по этому пути, чтобы выигрывать титулы, потому что именно этого мы хотим: в этом сезоне мы взяли два, и мы действительно очень рады», — приводит слова Мартинеса официальный сайт «Интера».