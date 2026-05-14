Оганесян: у «Краснодара» есть мизерные шансы, но «Зенит» вряд ли упустит чемпионство

Бывший футболист и тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. За тур до конца чемпионата в РПЛ лидирует «Зенит». Команда Сергея Семака опережает «Краснодар», идущий вторым, на два очка.

«Зенит» очень ждал осечки «Краснодара». Команда ей воспользуется. Было обидно, что «быки» проиграли. У команды были хорошие моменты. Всё было в их руках! Но это футбол. Мизерные шансы ещё есть, но «Зенит» вряд ли упустит чемпионство. Хотя чудеса бывают», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

