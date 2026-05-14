Оганесян: для Батракова будет лучше, если перейдёт в хорошую команду, тем более — в «ПСЖ»

Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о возможном переходе полузащитника железнодорожников Алексея Батракова в европейский клуб.

«Батракову самому хочется попробовать что-то другое. Но зависит от того, какая команда его пригласит. От этого и надо отталкиваться. Хотелось бы, чтобы он остался. Но для его развития будет лучше, если перейдёт в хорошую команду. Тем более если это и правда «ПСЖ». Надо пробовать. Конечно, там играют звёзды, будет тяжело. Но в команде работают не дураки. Они хотят подготовить футболиста, чтобы он был готов к основной команде», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.