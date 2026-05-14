Игорь Ледяхов оценил шансы «Спартака» занять третье место по итогам сезона РПЛ

Комментарии

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о шансах московского «Спартака» занять третье место по итогам сезона чемпионата страны. В 30-м туре «Спартак» на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо» 17 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» приложит максимум усилий, чтобы обыграть Махачкалу. Будут ждать результата в матче ЦСКА — «Локомотив». Сложно предположить, сможет ли «Спартак» забрать бронзу. «Локомотив» выглядит достаточно убедительно. Не думаю, что они упустят шанс и не заберут её. Хотя всё возможно. Главное, чтобы «Спартак» приложил максимум усилий в своей игре и забрал три очка», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» (51) занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, отставая от «Локомотива» (53) на два очка.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
