Лукин: Баринов говорит, что матч с «Локо» обычный, но я вижу, что он хочет победить

Лукин: Баринов говорит, что матч с «Локо» обычный, но я вижу, что он хочет победить
Защитник московского ЦСКА Матвей Лукин высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Локомотивом». Встреча состоится 17 мая.

— Не сказал бы, что «Локомотив» — фаворит матча против нас. Мы играем дома, при своих болельщиках, и это наш последний матч в сезоне на своём поле. Нам очень хочется завершить чемпионат на хорошей ноте. Обидно, что эта игра уже не будет иметь серьёзного значения для нас с точки зрения турнирной таблицы. Но у нас есть должок перед фанатами, которые поддерживают нас с первой до последней минуты, приезжают на стадионы. Поэтому нам нужно будет полностью выложиться и забрать три очка.

— Как думаете, для Дмитрия Баринова матч с «Локомотивом» будет принципиальным?
— Дима, конечно, говорит, что для него это такой же обычный матч, как и любой другой. Но я вижу, что он хочет победить, и мы должны помочь ему в этом, — приводит слова Лукина «Матч ТВ».

Камбэк ЦСКА в Нижнем за минуту! Были ужасны до 89-й — дальше случилось необъяснимое
Камбэк ЦСКА в Нижнем за минуту! Были ужасны до 89-й — дальше случилось необъяснимое
