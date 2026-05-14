«Реал» объявил о досрочных президентских выборах. Подача кандидатур — с 14 по 23 мая

Мадридский «Реал» на официальном сайте сообщил о проведении досрочных выборов президента и совета директоров клуба. Комиссия объявила о начале избирательного процесса. Сроки подачи кандидатур ограничены периодом с 14 по 23 мая 2026 года включительно.

Дата и место голосования будут объявлены позже в случае выдвижения более одной кандидатуры. Также будет доступно голосование по почте в соответствии с требованиями и условиями, установленными в избирательном регламенте.

Ранее выборы анонсировал действующий президент «Реала» Флорентино Перес во время экстренной пресс-конференции. Испанец занимает свой пост непрерывно с 2009 года, а до этого — с 2000-го по 2006-й.

