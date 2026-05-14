«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на сезон-2026/2027

Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайт презентовал домашнюю форму на сезон-2026/2027.

«Дизайн сочетает в себе наследие и современность, создавая новую главу в богатой истории клуба. Вдохновлённая 1970-ми годами, чистая красная основа позволяет культовому воротнику-поло и полосатым манжетам выйти на первый план, возвращая на поле утончённый и безошибочно узнаваемый стиль «Юнайтед».

Воротник в сочетании с едва заметными полосками отсылает к форме, в которой клуб одержал победу в Кубке Англии в 1977 году — в честь 50-летия этого исторического момента. Эта связь с прошлым уравновешивается современным дизайном, создавая футболку, которая одновременно вызывает ностальгию и является прогрессивной», — написано в сообщении клуба.