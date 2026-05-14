«Нижний умудрился утопить сам себя». Шалимов — о матче «Пари НН» с ЦСКА
Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44' 1:1 Козлов – 89' 1:2 Фиров – 90'
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет
«Нижний играл с преимуществом, ЦСКА ожил только в последние пять минут. Нижний умудрился утопить сам себя — имел преимущество, мог спокойно доигрывать матч, а в итоге пропустил два гола и мог пропустить и третий. Просто развал. Но надо сказать и о том, что, в отличие от Челестини, сработали замены Игдисамова.
Слышу крики «ура-ура» по поводу молодёжи ЦСКА — вышли и проявили себя. Это здорово, но у армейцев в целом-то далеко не старый состав, думать надо о том, чтобы состав стабилизировать и побороться за высокие места», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
