Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нижний умудрился утопить сам себя». Шалимов — о матче «Пари НН» с ЦСКА

«Нижний умудрился утопить сам себя». Шалимов — о матче «Пари НН» с ЦСКА
Комментарии

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 29-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА (1:2).

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
11 мая 2026, понедельник. 15:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Лесовой – 44'     1:1 Козлов – 89'     1:2 Фиров – 90'    
Удаления: Лукьянов – 90+3' / нет

«Нижний играл с преимуществом, ЦСКА ожил только в последние пять минут. Нижний умудрился утопить сам себя — имел преимущество, мог спокойно доигрывать матч, а в итоге пропустил два гола и мог пропустить и третий. Просто развал. Но надо сказать и о том, что, в отличие от Челестини, сработали замены Игдисамова.

Слышу крики «ура-ура» по поводу молодёжи ЦСКА — вышли и проявили себя. Это здорово, но у армейцев в целом-то далеко не старый состав, думать надо о том, чтобы состав стабилизировать и побороться за высокие места», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Фатальная осечка «Краснодара» и нервная победа «Зенита». Итоги 29-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android