Нападающий «Локомотива» Руслан Мялковский высказался о перспективах в сборной Беларуси

Нападающий московского «Локомотива» Руслан Мялковский высказался о перспективах в сборной Беларуси по футболу. Он выразил желание играть за национальную команду. Мялковский предположил, что главный тренер сборной Беларуси Виктор Гончаренко следит за молодым игроком из Мир РПЛ.

«С Виктором Михайловичем [Гончаренко] не общались. Я думаю, мой вызов в сборную Беларуси — на его усмотрение. Конечно, мне хочется выступать за главную команду своей страны, тем более я уже туда вызывался. Думаю, он следит, а там — как будет», — сказал Мялковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.