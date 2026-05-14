Слот: есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот выразил уверенность, что останется на посту в следующем сезоне.

«Когда у тренера не лучший сезон, всегда возникают споры. Не мне судить тех, кто судит меня. У них есть полное право на своё мнение, и в наше время каждый может им поделиться. Кстати, такое случалось и 10-15 лет назад, но тогда это обсуждалось в пабе, и не все слышали. Сейчас это гораздо более открыто, чем раньше.

Переговоры между клубом и новыми игроками продолжаются, и я в них участвую. У меня есть все основания полагать, что я буду тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне. Во-первых, у меня контракт с этим клубом, а во-вторых, судя по всем нашим переговорам. Таково моё мнение», — приводит слова Слота журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

47-летний Арне Слот возглавил «Ливерпуль» в 2024 году. В первом сезоне под руководством тренера команда стала победителем чемпионата Англии.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 59 очков за 36 матчей.