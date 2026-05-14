Глебов, Гонду и Алвес не принимают участия в тренировке ЦСКА перед матчем с «Локомотивом»

Три футболиста московского ЦСКА не принимают участия в тренировке перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Занятие пропускают форвард Лусиано Гонду, вингер Кирилл Глебов и полузащитник Матеус Алвес, передаёт с открытой тренировки команды корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

За тур до конца чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Красно-синие набрали 48 очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке в таблице РПЛ. В активе железнодорожников 53 очка. Встреча первого круга между командами завершилась разгромным поражением армейцев (0:3).