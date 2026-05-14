Васин рассказал о самочувствии Фёдора Кудряшова после нокаута в бойцовском поединке

Бывший защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин высказался о том, что другой известный экс-футболист, Фёдор Кудряшов, уступил нокаутом в поединке на бойцовском турнире, где вышел на ринг с рэпером Дмитрием Гусаковым, выступающим под никнеймом Goody.

«Эмоции, которые испытываешь на футбольном поле, невозможно нигде получить. Недавно ходил на бой Фёдора Кудряшова. Было очень непривычно. Не представляю, как Федя в это вписался. Переживал за него и почувствовал эту атмосферу боёв. Во всех видах спорта на высоком уровне ты испытываешь такие суперэмоции и адреналин, какие в обычной жизни невозможно получить. Понятно, что ты радуешься и переживаешь за детей в спорте. Но это не те эмоции, которые есть в футболе.

Нормально, отошёл после боя. Но на ринге из-за адреналина ты не чувствуешь удары соперника, а потом всё это ощущается. Это не сопоставимо с футболом, когда нам прилетало по ногам. Я не стал ему даже пока звонить. К нему очень большое внимание сейчас. У меня жена переписывалась с его супругой, со здоровьем у него всё нормально», – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

