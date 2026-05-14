Тренер ЦСКА Игдисамов считает, что Фирова ждёт большое будущее

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о перспективах 18-летнего полузащитника команды Имрана Фирова. В матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (2:1) игрок вышел на замену, забил гол и отдал результативную передачу.

«Мы всегда стараемся привлекать наших ребят. Они в виде отдачи забивают важные голы. Считаю, что академия клуба — фундамент, на который мы можем опереться. Глебов, Кисляк, Лукин. Мы стараемся давать шансы ребятам, у которых есть потенциал.

Мы после игры с «Пари НН» собрались. Непонятно, задрал ли Фиров нос после дебюта. Думаю, что нет. Это только первый шаг во взрослом футболе. Его ждёт большое будущее», — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.