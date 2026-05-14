Игдисамов: амбиции возглавить ЦСКА? Своими желаниями буду делиться с Дедом Морозом

Исполняющий обязанности главного тренера московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о желании остаться на посту на постоянной основе. Игдисамов занял должность после увольнения Фабио Челестини в начале мая.

— Есть ли амбиции возглавить ЦСКА без приставки исполняющий обязанности?

— Никакого диалога с Бабаевым не было. Стараюсь не обращать внимания на весь этот шум. Моё дело — честно трудиться. Своими желаниями буду делиться с Дедом Морозом. Я не знаю, останусь ли в штабе. У нас цель — готовиться к «Локомотиву» и обыграть его, — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.