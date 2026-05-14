Игдисамов: ЦСКА может принести «Спартаку» бронзу? Это увлечение для журналистов

И. о. главного тренера ПФК ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался в преддверии матча 30-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом».

— Победой над «Локо» ЦСКА может принести бронзу «Спартаку».

— Я думаю, это увлечение для журналистов. Для нас не важно, какие есть другие игры. Мы готовимся к следующему матчу и хотим его выиграть, — передаёт слова Игдисамова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

За тур до конца чемпионата России ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Красно-синие набрали 48 очков. «Локомотив» располагается на третьей строчке в таблице РПЛ. В активе железнодорожников 53 очка. Встреча первого круга между командами завершилась разгромным поражением армейцев (0:3).