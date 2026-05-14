«Рубин» презентовал специальный комплект формы в честь Дня химика

Казанский «Рубин» в социальных сетях представил специальный комплект формы в честь Дня химика.

«ФК «Рубин» и Казаньоргсинтез (входит в СИБУР) представляют специальную форму в честь Дня химика.

Нежно-мятный цвет комплекта отсылает к весенней свежести, природе и атмосфере приближающегося лета. Дизайн формы дополнен текстурами и геометрическим паттерном, вдохновлённым преобразованиями городской инфраструктуры и обновлением территории вокруг озера Лебяжье и бульвара на улице Серова!» — написано в сообщении клуба.

Видео доступно в телеграм-канале «Рубина».

В заключительном, 30-м туре сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги «Рубин» сыграет дома с «Пари Нижний Новгород» 17 мая.