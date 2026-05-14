Оганесян: хотелось бы, чтобы «Локомотив» забрал бронзу, давно не было призовых мест

Бывший тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян высказался о предстоящем матче 30-го тура чемпионата России, в котором железнодорожники сыграют со столичным ЦСКА. Встреча состоится 17 мая.

17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
ЦСКА
Москва
Локомотив М
Москва
«У «Локомотива» стоит вопрос бронзовых медалей. Ребята должны постараться выложиться по максимуму, чтобы их завоевать. Но у ЦСКА свои проблемы. Плюс новый тренер, который хочет себя показать. Игра будет интересной. Баринов тоже захочет доказать, не проиграть «Локомотиву». Тут много нюансов. Московские команды любят биться друг с другом. Но самый главный фактор — бронзовые медали. Хотелось бы, чтобы «Локомотив» их забрал. Давно у нас не было призовых мест», — сказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 53 очка за 29 матчей. На четвёртой строчке располагается «Спартак» (51), отставая на два очка.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
