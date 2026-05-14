Суперкомпьютер Opta определил шансы на чемпионство в АПЛ за два тура до финиша

Суперкомпьютер Opta обновил шансы «Арсенала» и «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в английской Премьер-лиге. Об этом сообщил OptaJoe в социальной сети Х.

Ранее «Арсенал» обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 1:0, а «Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» — 3:0.

Шансы «Арсенала» на победу в чемпионате составляют 86,5%, «Манчестер Сити» — 13,5%.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. Команда набрала 77 очков за 36 матча. «Арсенал» находится на первой строчке, заработав 79 очков за аналогичное количество игр. В оставшихся матчах «горожане» сыграют с «Борнмутом» и «Астон Виллой», «канониры» — с «Бёрнли» и «Кристал Пэлас».