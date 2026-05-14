Слот сообщил, что Эллиотт начнёт подготовку к новому сезону в «Ливерпуле»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Арне Слот высказался о планируемом возвращении полузащитника Харви Эллиотта из аренды в «Астон Вилле».

«Думаю, для него, для всех, всё сложилось не так, как он хотел, как мы хотели, и, вероятно, как хотела «Астон Вилла», потому что обычно игрока подписывают или берут в аренду, чтобы использовать его.

Это случалось нечасто. Не мне отвечать на вопрос, почему так произошло. Но, конечно, никогда не бывает приятно, когда игрок не получает столько игрового времени, особенно после сезона, который он провёл с нами, где, как я предполагаю, он провёл у нас даже больше времени, чем эти 280 минут.

Он перешёл к нам, чтобы получать больше игрового времени, но, к сожалению, этого не произошло. А для такого талантливого игрока, который так хорошо проявил себя на молодёжном чемпионате Европы, хочется, чтобы он получал всё больше и больше игрового времени. Он перешёл в очень, очень хорошую команду, где тоже много хороших игроков. Я не знаю, почему он не получал того игрового времени, на которое рассчитывал. Это не мне решать. Но всегда жаль, если игрок почти не играет два года, не говоря уже об игроке такого возраста, который показал на молодёжном чемпионате Европы, что он такой хороший игрок.

У него есть контракт с нами, поэтому он будет в команде в начале сезона», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Харви Эллиотт провёл пять матчей за «Ливерпуль» и «Астон Виллу» в сумме, не отметившись результативными действиями. Также на его счету четыре игры в Лиге Европы и одна игра с одним голом — в Кубке английской лиги.

