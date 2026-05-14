Семак рассказал о подготовке «Зенита» к решающему матчу сезона РПЛ с «Ростовом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к матчу 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

«Ко всем матчам готовимся одинаково. Настроение нормальное, рабочее. Стараемся, как я уже говорил, делать своё дело. Нам нужно выиграть и сделать всё для того, чтобы добиться нужного нам результата. Конечно, нужно побеждать в каждом матче, и эта игра не станет исключением», — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона благодаря победе московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:1). В заключительном туре для победы в турнире сине-бело-голубым достаточно не проиграть «Ростову».