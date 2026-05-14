АПЛ представила номинантов на награду лучшему игроку сезона-2025/2026

Английская Премьер-лига в социальной сети Х опубликовала список номинантов на награду лучшему игроку по итогам сезона-2025/2026.

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

Габриэл Магальяйнс («Арсенал»);

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест»);

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Давид Райя («Арсенал»);

Деклан Райс («Арсенал»);

Антуан Семеньо («Манчестер Сити»);

Игор Тьяго («Брентфорд»).

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» (77), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65).