Канчельскис — о Дуране: не всегда к нам приезжают Халк или Витсель с Данни

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис подвёл итоги полугодичной аренды форварда Джона Дурана в «Зенит». Игрок провёл девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола (оба — с пенальти).

«Сложно говорить, был ли трансфер Джона Дурана ошибкой. Как можно говорить такое, если команда занимает первое место? Конечно, ошибки бывают. Не всегда к нам приезжают Халк или Витсель с Данни. Что-то не сложилось у Дурана. Может, не понравился город или семейные проблемы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что Дуран покинул расположение команды перед заключительным матчем сезона. В турецких СМИ появилась информация, что колумбиец провёл два дня в Стамбуле на фоне интереса «Галатасарая».