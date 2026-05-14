Экс-игрок ЦСКА Васин: когда летели из Ростова, на взлёте переворачивались вёдра с раками

Бывший защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин рассказал, по каким футбольным моментам скучает больше всего.

– По каким футбольным аспектам скучаете?

– Нам периодически с Жорой Щенниковым задают этот вопрос новые знакомые. Мы кайфовали на сборах и на выездах. Проводили вместе время. У ЦСКА всегда был чартер при перелёте, было суперкомфортно: развалились в самолёте, «потрещали» и поиграли в карты. Было весело и прикольно. Смотришь назад и вспоминаешь эти времена с улыбкой. Мы продолжаем общаться нашей бандой, периодически вспоминаем эти периоды и ржём.

– Например?

– Было много прикольных и весёлых моментов. Когда летели из Ростова, пару раз на взлёте переворачивались вёдра с раками, которые мы брали с собой. Вся волна маринада и бульона разливалась по самолёту, под конец полёта кондиционер не справлялся, – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.