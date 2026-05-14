Игрок ЦСКА Обляков рассказал о работе с Игдисамовым

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков поделился деталями работы исполняющего обязанности главного тренера армейцев Дмитрия Игдисамова. Специалист сменил на своём посту уволенного Фабио Челестини.

«У Игдисамова есть свои видения. Он не стал делать всё новое. Есть старые наработки. У него есть своё видение футбола. Тренировки нацелены на атаку и оборону», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. За тур до конца чемпионата в активе красно-белых 48 набранных очков. В заключительном матче армейцы сыграют с «Локомотивом».