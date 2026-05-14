Иван Обляков подвёл итоги сезона для ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков оценил сезон-2025/2026. Ранее армейцы проиграли московскому «Спартаку» в финале Пути регионов Фонбет Кубка России со счётом 0:1. В матче заключительного тура чемпионата России ЦСКА сыграет со столичным «Локомотивом» 17 мая.

«Неудачный сезон. За трофей уже не боремся. В тройку тоже не попадём. Матч с «Локо» надо завершить на хорошей ноте и готовиться к новому сезону», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков после 29 матчей.