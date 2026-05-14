Обляков: от «Локо» было болезненное поражение в первом круге, будем стараться победить

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков высказался в преддверии матча 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом». Команды встретятся на домашнем поле армейцев. Игра пройдёт 17 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск.

«В первую очередь надо найти мотивацию для себя и болельщиков. Сохранить имидж клуба. Будем с «Локомотивом» играть только на победу. Всегда хочется выигрывать. На такие матчи настрой всегда присутствует. Было болезненное поражение в первом круге, поэтому будем стараться победить», — передаёт слова Ивана Облякова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.