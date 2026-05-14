За Матвеем Кисляком следят два клуба АПЛ и «ПСЖ» — Скира

Полузащитником московского ЦСКА Матвеем Кисляком интересуются два клуба английской Премьер-лиги и французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х.

«ПСЖ» и два клуба Премьер-лиги следят за полузащитником ЦСКА Матвеем Кисляком (родился в 2005 году)», — написал Скира.

В текущем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги 20-летний Матвей Кисляк провёл 28 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Также на счету полузащитника 12 игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 20 млн.

«Кисляк и Батраков будут на ведущих позициях в Европе». Агент Маньяков — в подкасте «ПЛН»
