Стоимость билетов на Суперфинал КР «Спартак» — «Краснодар» начинается от 900 рублей

Стартовала продажа билетов на Суперфинал Фонбет Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Встреча состоится 24 мая. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА с минимальным счётом 1:0. «Краснодар» ранее оказался сильнее московского «Динамо» в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей — 0:0, 6:5 пен.

В прошлом сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА, обыграв в Суперфинале «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.