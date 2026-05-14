Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стоимость билетов на Суперфинал КР «Спартак» — «Краснодар» начинается от 900 рублей

Стоимость билетов на Суперфинал КР «Спартак» — «Краснодар» начинается от 900 рублей
Комментарии

Стартовала продажа билетов на Суперфинал Фонбет Кубка России «Спартак» — «Краснодар». Стоимость билетов начинается от 900 рублей. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча состоится 24 мая. Команды будут играть на стадионе «Лужники» в Москве. Начало игры — в 18:00 по московскому времени.

В финале Пути регионов Кубка России московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА с минимальным счётом 1:0. «Краснодар» ранее оказался сильнее московского «Динамо» в финале Пути РПЛ по сумме двух матчей — 0:0, 6:5 пен.

В прошлом сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА, обыграв в Суперфинале «Ростов» — 0:0, 4:3 пен.

Материалы по теме
Грандиозное по антуражу дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России! Как это было
Грандиозное по антуражу дерби «Спартак» — ЦСКА в Кубке России! Как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android