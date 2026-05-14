Ледяхов: осечка «Краснодара» с «Динамо» удивила — «Зенит» уже не отпустит свой шанс

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов высказался в преддверии матча 30-го тура Мир РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом». В случае победы или ничьей сине-бело-голубые станут чемпионами страны.

«Зенит» уже не отпустит свой шанс. Тем более «Ростов» решил свою задачу. Команда обеспечила себе выступление в РПЛ в следующем сезоне. «Зенит» приложит максимум усилий и победит. А вот осечка «Краснодара» удивила. Команда выглядела неплохо, но надо было реализовывать свои моменты. Точно два-три хороших подхода было. Обидно, но команда неплохо провела сезон», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.