Обляков — о Сафонове: отлично, что наш парень играет в финале Лиги чемпионов

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о достижениях российского голкипера Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен». Французская команда с Сафоновым вышла в финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В матче за трофей «ПСЖ» встретится с лондонским «Арсеналом».

«Здорово, Матвей — молодец. Отлично, что наш парень играет в финале Лиги чемпионов. Удачи ему», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Напомним, во второй половине текущего сезона Матвей Сафонов стал основным вратарём «Пари Сен-Жермен». Он вытеснил из основного состава французского голкипера Люка Шевалье.