Экс-защитник ЦСКА Васин рассказал о совместном бизнесе с Щенниковым и Дзагоевым

Экс-защитник московского ЦСКА Виктор Васин рассказал о совместном бизнесе с бывшими одноклубниками — Георгием Щенниковым и Аланом Дзагоевым.

«У меня было желание пойти учиться на тренера. Но я понял, что это происходит по инерции – пацаны идут, и я пойду. А по факту сильного желания быть тренером в ближайшем будущем у меня нет. Я решил взять паузу. А бизнесом и инвестированием мы стали заниматься вместе с Щенниковым и Дзагоевым. В коммерческую деятельность тоже Жора привёл. Он давно этим занимается. Можно было консервативно вкладывать деньги, пока играешь в футбол. А когда завершил карьеру, начал более плотно этим заниматься.

У нас ещё раньше были инвестпроекты. Среди партнёров есть бывшие футболисты из Питера – Олег Самсонов и Виктор Файзулин. Мы с ними делали несколько успешных совместных проектов. Когда закончил с футболом, понял, что есть чем заняться, плюс дети растут», – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.