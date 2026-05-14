Канчельскис: у Сафонова в «ПСЖ» есть прогресс, дай бог, чтобы не останавливался
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о втором подряд чемпионстве россиянина Матвея Сафонова в Лиге 1 в составе «ПСЖ». Парижане досрочно завоевали титул, одолев «Ланс» (2:0) в 29-м туре.

Франция — Лига 1 . 29-й тур
13 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Ланс
Окончен
0 : 2
ПСЖ
0:1 Кварацхелия – 29'     0:2 Мбайе – 90+3'    

«Не было сомнений, что «ПСЖ» станет чемпионом. Думаю, ещё лет пять не будет никаких сомнений. Теперь смотрим Лигу чемпионов и болеем за команду там. У Сафонова в «ПСЖ» есть прогресс. За это время он стал первым номером. Матвей играет, помогает команде добиваться результата. Это хорошо. Дай бог, чтобы не останавливался. Удачи ему в финале Лиги чемпионов», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В субботу, 30 мая, «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов с лондонским «Арсеналом». В случае победы парижане также завоюют второй трофей ЛЧ подряд. Матвей Сафонов принял участие во всех матчах своей команды в плей-офф.

