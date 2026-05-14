В Норвегии сообщили, что Никита Хайкин может быть не включён в состав сборной на ЧМ

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальведт высказался о ситуации с российским голкипером «Будё-Глимт» Никитой Хайкиным. Ставший гражданином Норвегии вратарь не получил разрешения выступать за сборную страны на чемпионате мира 2026 года. Ранее сообщалось, что норвежцы планировали подать апелляцию в ФИФА.

«В Норвегии ходят неподтверждённые слухи о том, что Хайкин не будет включён в состав сборной на чемпионат мира. Это подтверждено разными источниками. Официально будет объявлено в следующий четверг, после чего сборная Норвегии объявит состав на чемпионат мира», — сказал Сальведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.