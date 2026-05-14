Экс-игрок ЦСКА Васин: конфликт Мойзеса и Челестини дорисовали в прессе

Экс-защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин высказался о конфликте защитника армейцев Мойзеса и бывшего главного тренера Фабио Челестини.

«Люди на эмоциях, в расстроенных чувствах могут что-то ляпнуть, а потом извиниться, пожать друг другу руки, и большой проблемы нет. А остальное уже дорисовывают в прессе. Футболисты внутри команды гораздо меньше внимания уделяют этим проблемам. Что касается Мойзеса, мне не интересно узнавать, что там случилось. Я примерно понимаю ситуацию. Да, поговорили на повышенных тонах с Челестини. Такие ситуации происходят во всех командах», – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.