Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак ответил на вопрос о логистических сложностях по дороге на решающий матч с «Ростовом»

Семак ответил на вопрос о логистических сложностях по дороге на решающий матч с «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возможных трудностях для команды, связанных с логистикой, перед матчем 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча пройдёт в воскресенье, 17 мая, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове.

— Сам по себе выезд в Ростов связан с различными логистическими сложностями, которые не так привычны для игроков «Зенита». Может ли это быть дополнительной проблемой для команды?
— Нет, это не является проблемой. Все уже привыкли, что выезд в Ростов всегда непрост для любой команды. С точки зрения логистики нет никаких проблем, — сказал Семак в интервью официальному сайту «Зенита».

«Зенит» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России за тур до конца сезона благодаря победе московского «Динамо» над «Краснодаром» (2:1). Соперники «Ростова» добираются на выездные матчи поездом из-за приостановки работы аэропорта в городе.

Материалы по теме
РПЛ надо поменять время начала матчей в последнем туре. Играть всё одновременно нет смысла
РПЛ надо поменять время начала матчей в последнем туре. Играть всё одновременно нет смысла
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android