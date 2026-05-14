Васин: Кирилла Глебова ждёт большое будущее, если не возникнет проблем со здоровьем

Экс-защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин высказался о потенциале молодого хавбека армейцев Кирилла Глебова.

– Кирилла Глебова ждут такие же перспективы, как Кисляка?

– Я слышал отзывы от пацанов, которые успели с ним поиграть. Из них двоих все сразу выделяли Матвея. Многие говорили, что ему надо было давать шанс в основе ещё раньше. С первых минут на поле мне сразу показалось, что он далеко пойдёт. Глебов начал чуть позже, но очень вырос и спрогрессировал за последний год. У него сумасшедшая скорость. Со временем он становится всё увереннее. Его тоже не хочется перехваливать, но он – очень перспективный игрок. Глебова ждёт большое будущее, если не возникнет проблем со здоровьем, – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.