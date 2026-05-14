АПЛ объявила номинантов на награду лучшему тренеру сезона-2025/2026

Английская Премьер-лига в социальной сети Х опубликовала список номинантов на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026.

Номинанты на награду лучшему тренеру по итогам сезона-2025/2026 английской Премьер-лиги:

Кит Эндрюс («Брентфорд»);

Микель Артета («Арсенал»);

Майкл Кэррик («Манчестер Юнайтед»);

Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»);

Андони Ираола («Борнмут»);

Режис Ле Бри («Сандерленд»).

Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Арсенал». Команда набрала 79 очков за 36 матчей. На втором месте находится «Манчестер Сити» (77), на третьем — «Манчестер Юнайтед» (65). До завершения сезона осталось два тура.