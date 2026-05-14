Балахнин оценил вероятность потери чемпионства «Зенитом» в матче с «Ростовом»

Российский тренер Сергей Балахнин высказался о предстоящем матче 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Встреча состоится 17 мая.

«Какие-то шансы, что «Ростов» отберёт чемпионство у «Зенита», есть. Мы видим, что «Зенит» иногда не может собраться, пример — последняя игра с «Сочи». Они знали, что им нужны очки, тем не менее вышли и не показали свой максимум. Да какой максимум, даже приличный футбол не показали. А в «Ростове» много молодых парней, хотят себя показать, себя продать, этот матч хорошая витрина для них. У них будет мотивация личного плана, да и вообще обыграть «Зенит» было бы престижно.

Если вспоминать чемпионский матч «Зенита» с «Ростовом» несколько лет назад, то надо быть реалистами. Сегодняшний «Ростов» не тот, что был тогда. Клуб до последних туров боролся за сохранение в РПЛ, а тогда он плотно находился в середине таблицы, играли лучше, результаты тоже выше. Сейчас «Ростов» играет в достаточно примитивный и предсказуемый футбол. Конечно, им будет трудно обыграть «Зенит», но шансы всегда есть», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.