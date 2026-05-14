Сафонов — лучший вратарь Лиги 1 по проценту «сухих» матчей, Шевалье — второй

Сафонов — лучший вратарь Лиги 1 по проценту «сухих» матчей, Шевалье — второй
Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов является лучшим вратарём французской Лиги 1 по проценту матчей без пропущенных голов среди всех голкиперов, которые провели 10 и больше матчей в турнире. Воспитанник «Краснодара» в 8 встречах из 14 уходил с поля, не пропустив (57%).

Второе место в рейтинге занимает конкурент Сафонова в «ПСЖ» Люка Шевалье, у него 9 «сухих» игр в Лиге 1 из 17 (53%). Тройку лидеров замыкает голкипер «Лилля» Берке Озер (42%).

Топ-5 вратарей Лиги 1 по проценту «сухих» матчей (10 и более игр в чемпионате):

1. Матвей Сафонов («ПСЖ») — 14 матчей, 8 «сухих», 57%.
2. Люка Шевалье («ПСЖ») — 17 матчей, 9 «сухих», 53%.
3. Берке Озер («Лилль») — 31 матч, 13 «сухих», 42%.
4. Радослав Маецки («Брест») — 10 матчей, 4 «сухих», 40%.
5. Доминик Грейф («Лион») — 28 матчей, 11 «сухих», 39%.

Это золото Сафонова с «ПСЖ» совсем иное, хотя осенью он думал уйти! Сезон Матвея в цифрах
