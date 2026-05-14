Женский ЦСКА объявил о завершении работы Лаврентьева на посту главного тренера

Российский специалист Сергей Лаврентьев покинул пост главного тренера женского московского ЦСКА по обоюдному решению сторон. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Главный тренер нашей команды Сергей Лаврентьев завершает работу на своём посту и переходит на должность заместителя генерального директора ЖФК ЦСКА.

В новом амплуа Сергей Николаевич будет заниматься стратегическими вопросами развития молодёжной составляющей клуба. Мы уверены, что его опыт, умение работать с подрастающим поколением помогут нам решить самые амбициозные задачи и построить фундамент нашего будущего.

Об изменениях в тренерском штабе мы сообщим дополнительно. А пока желаем Сергею Николаевичу успехов в дальнейшей работе!» — написано в сообщении клуба.

ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Суперлиги. Команда набрала 18 очков за семь матчей.

