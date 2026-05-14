Станислав Агкацев признан лучшим вратарём сезона в Кубке России

Пресс-служба Фонбет Кубка России объявила, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев признан лучшим вратарём сезона-2025/2026 в турнире. В опросе болельщиков вратарь «быков» набрал 43% голосов. Он обошёл Владислав Торопа из ПФК ЦСКА (27% голосов) и Александра Максименко из «Спартака» (25% голосов).

Напомним, Агкацев вместе с «Краснодаром» дошёл до Суперфинала Кубка России. «Быки» одержали победу в верхней сетке турнира, которая называется Путь РПЛ. В Суперфинале южный клуб встретится с победителем нижней сетки (Путь регионов) — московским «Спартаком». Игра пройдёт 24 мая на стадионе «Лужники» в Москве.

