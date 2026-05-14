Барджи из «Барселоны» не включён в заявку Швеции на ЧМ из-за поведения на ужине — Бертоцци

Стали известны причины непопадания форварда «Барселоны» Руни Барджи в заявку сборной Швеции на чемпионат мира 2026 года. Как сообщает журналист Леонардо Бертоцци в соцсети X, причиной этому стало поведение футболиста на командном ужине, посвящённом выходу на ЧМ.

По данным источника, Барджи был в плохом настроении из-за невыхода на поле в матче 1/2 финала стыковых матчей за право принять участие в финальной стадии ЧМ-2026 с Украиной (3:1) и непопадания в заявку на финал стыков с Польшей (3:2).

Сообщается, что его поведение на ужине произвело очень плохое впечатление на товарищей по команде и тренерский штаб. Футболист был недоволен тем, что не принял участия в матчах «несмотря на то что играет за «Барселону».

