Сергей Балахнин: после ухода Карпина «Ростов» потихоньку деградирует

Российский тренер Сергей Балахнин высказался об игре и результатах «Ростова». По его мнению, после ухода Валерия Карпина команда стала деградировать.

«Не знаю насчёт смены тренера в «Ростове», но команде не помешало бы перезагрузиться. Очевидно, что «Ростов» потихоньку деградирует. Из года в год команда становится хуже, футболисты играют не так ярко, как раньше, хотя изначально уровень у них хороший.

Это началось после ухода Карпина. Наверное, он сильнее влиял на команду, была выше требовательность, больше нарабатывали», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.