Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кац раскритиковал Ламина Ямаля за флаг Палестины на чемпионском параде «Барселоны»

Кац раскритиковал Ламина Ямаля за флаг Палестины на чемпионском параде «Барселоны»
Комментарии

Министр обороны Израиля Исраэль Кац раскритиковал форварда «Барселоны» Ламина Ямаля, который появился на чемпионском параде каталонского клуба с флагом Палестины. Акция прошла в понедельник, 11 мая, в честь победы сине-гранатовых в Ла Лиге — 2025/2026.

«Ламин Ямаль решил разжигать ненависть к Израилю, в то время как наши солдаты сражаются с террористической организацией ХАМАС, организацией, которая 7 октября устроила массовые убийства, изнасилования, сожгла и убила еврейских детей, женщин и стариков. Любой, кто поддерживает подобные заявления, должен спросить себя: считают ли они это гуманным? Морально ли это?

Как министр обороны государства Израиль я не буду молчать перед лицом подстрекательства против Израиля и еврейского народа. Я надеюсь, что такой крупный и уважаемый клуб, как «Барселона», дистанцируется от этих заявлений и недвусмысленно даст понять, что подстрекательству и поддержке терроризма нет места», — написал Кац в соцсети X.

Материалы по теме
Монструозная серия «Барсы» — всё! Чемпионы наконец проиграли и даже не забили
Монструозная серия «Барсы» — всё! Чемпионы наконец проиграли и даже не забили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android