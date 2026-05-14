Васин предположил, сколько ещё будет играть капитан ЦСКА Акинфеев

Экс-защитник ПФК ЦСКА Виктор Васин высказался о футбольном долголетии голкипера армейской команды Игоря Акинфеева. Вратарю 40 лет. В нынешнем сезоне (до полученной травмы) Акинфеев был основным голкипером ЦСКА.

– Не удивлён, что Игорь до сих пор играет на супервысоком уровне. Всё зависит от желания. Ещё несколько сезонов он спокойно отыграет, если захочет. Со здоровьем у него вроде, тьфу-тьфу, всё в порядке. Акинфеев – суператлет! – сказал Васин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Игорь Акинфеев является воспитанником армейцев. В составе московского клуба 40-летний вратарь провёл 818 матча, в которых пропустил 742 мяча. В 327 встречах вратарь не позволил поразить свои ворота. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

