Сергей Кирьяков: трансфер Дурана — провальный, в «Зените» ожидали большего

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков подвёл итоги полугодичной аренды форварда Джона Дурана в «Зенит». Игрок провёл девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола (оба — с пенальти).

«Трансфер Джона Дурана провальный. Все ожидали от него большего. Не было ощущения, что «Зенит» взял сильного футболиста, который способен в одиночку решать. Если его сравнить с Энрике, то Луис может в одиночку решить и принести очки команде. Видно, что у Дурана есть качества. Но это не игрок, который смог усилить игру в атаке», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что Дуран покинул расположение команды перед заключительным матчем сезона. В турецких СМИ появилась информация, что колумбиец провёл два дня в Стамбуле на фоне интереса «Галатасарая».