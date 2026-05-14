Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Кирьяков: трансфер Дурана — провальный, в «Зените» ожидали большего

Сергей Кирьяков: трансфер Дурана — провальный, в «Зените» ожидали большего
Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков подвёл итоги полугодичной аренды форварда Джона Дурана в «Зенит». Игрок провёл девять матчей в Мир Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России, забив два гола (оба — с пенальти).

«Трансфер Джона Дурана провальный. Все ожидали от него большего. Не было ощущения, что «Зенит» взял сильного футболиста, который способен в одиночку решать. Если его сравнить с Энрике, то Луис может в одиночку решить и принести очки команде. Видно, что у Дурана есть качества. Но это не игрок, который смог усилить игру в атаке», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее пресс-служба «Зенита» сообщила, что Дуран покинул расположение команды перед заключительным матчем сезона. В турецких СМИ появилась информация, что колумбиец провёл два дня в Стамбуле на фоне интереса «Галатасарая».

Материалы по теме
У Соболева — новая «засуха» в «Зените». Но не ждите Дурана в составе
У Соболева — новая «засуха» в «Зените». Но не ждите Дурана в составе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android