Объявлены комментаторы на все матчи 30-го тура РПЛ

В воскресенье, 17 мая, параллельно пройдут все матчи заключительного, 30-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Начало всех игр — в 18:00 по московскому времени. О назначении комментаторов на предстоящие встречи сообщил телеграм-канал «Матч Премьер».

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 65 очков за 29 матчей. На второй строчке располагается «Краснодар», заработав 63 очка. Замыкает тройку лидеров московский «Локомотив», у которого 53 очка. Последнее, 16-е место занимает «Сочи» (21), на 15-й строчке находится «Пари НН» (22).